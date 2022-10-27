على الرغم من خضوعها للجلسات الكيميائية دينا حايك تُفاجئ الجمهور بإطلالتها شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة دينا حايك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت دينا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأحمر ونسقت معه حذاء بقماشة "التايغر".

وظهرت بشعر قصير بعدما قصته خلال خضوعها للعلاج الكيميائي وذلك بسب إصابتها بسرطان الثدي الذي أعلنت عنه مؤخرا وتم تداول صور لها في المستشفى حيث تتلقى العلاج.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال وقوة دينا التي بالرغم من الآلام والأوجاع تكمل حياتها بإرادة أكبر وعزيمة.

وكان لافتا تعليق الممثلة نادين الراسي على منشور دينا حيث وصفتها بـ "المرأة الحديدية".