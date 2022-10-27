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المرأة

للحامل.. التدخين الإلكتروني يعرّض طفلك بالإصابة بالربو

Lebanon 24
27-10-2022 | 14:00
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أثبتت الدراسات التأثير الضار للتدخين أثناء الحمل، سواء على صحة الأم، أو صحة الجنين قبل وبعد الولادة، وحتى على المدى الطويل.
بعض الأمهات المدخنات، يلجئن إلى تدخين السجائر الإلكترونية كبديل أقل ضرراً من السجائر العادية، ولكن دراسة حديثة خرجت لتشير إلى خطورة التدخين الإلكتروني أثناء الحمل على صحة الجنين.
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الدراسة أُجريت في جامعة أوهايو الأمريكية، على مجموعة من الفئران الإناث الحوامل، وتم تعريضهم لدخان محمل بالنيكوتين، ودخان خالي من النيكوتين.
ولاحظ العلماء أن الفئران التي تعرضت لاستنشاق النيكوتين، أنجبت فئران لديهم ضعف في الرئتين، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، والربو، علاوة على قابلية هذه الفئران للإصابة بالسمنة كلما تقدمت في العمر.
هذه الدراسة تدق ناقوس خطر للأمهات الحوامل اللاتي لم يتوقفن عن التدخين أثناء الحمل، وتشير إلى أن جميع أنواع التدخين تسبب أضراراً بالغة بصحة الجنين، وعلى الأم التوقف عن التدخين تماماً طوال فترة الحمل، من أجل حماية طفلها من الإصابة بأمراض خطيرة تهدد مستقبله، مثل مرض الربو.
المصدر: نواعم
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