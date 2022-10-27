4 عادات صباحية مثالية للحصول على بشرة متوهجة

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نرغب جميعاً في الحصول على بشرة متوهجة ونضرة طوال اليوم، لذا نلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة المختلفة للحصول على ما نحتاج إليه، لكن لا ندرك مدى خطورة المواد الكيميائية التي تتواجد في تلك المنتجات وتأثيرها الضار على بشرتنا. ولتفادي الضرر المحتمل، يمكن اتباع واحدة من الطرق الطبيعية التي تساعدنا على الحصول على توهج طبيعي للبشرة.نقدم لكِ أهم 4 عادات صباحية تساهم في تحقيق البشرة المثالية النضرة.عادات الصباح لبشرة متوهجةمن الأفضل أن تعتني ببشرتكِ بعد استيقاظكِ في الصباح عندما تكون البشرة مرتاحة جيداً وخالية من الأوساخ أو العناصر الخارجية، وتحتاج إلى تدليلها في الصباح، حتى تظل جاهزة لاستقبال يومكِ الطويل والعوامل الخارجية التي تؤثر سلباً فيها.ابدئي يومكِ مع كيس ثلجيساعد فرك وجهك بالثلج بحركة دائرية على منحكِ بشرة متوهجة. من المعروف أن الكمادات الباردة يمكن أن تقلل التورم، لذا فإن استخدام الثلج على وجهكِ وعينيكِ في الصباح يساعدكِ على الشعور بالانتعاش عن طريق إزالة الانتفاخات لاسيما من تحت عينيكِ.التعرقصحيح أن التعرق لا يتناسب مع المظهر الأنيق والمرتب، لكنه ضروري لنظافة وجهكِ. كيف ذلك؟ بمجرد أن يبرد عرقكِ، فإن بشرتك تبدو متوهجة، لذلك اذهبي للركض صباحاً في متنزه قريب أو قومي بتمرين سريع في صالة الألعاب الرياضية، فهذه الخطوة تجعلك تشعرين بالانتعاش، وتمنح بشرتك توهجاً رائعاً في بداية اليوم.استخدمي واقي الشمسيعتبر الكثيرون واقي الشمس منتجاً ليس بهذه الأهمية خاصة في فصل الشتاء وعدم وجود حرارة عالية في الخارج، لكن هذا ليس صحيحاً، يعد وضع واقي الشمس في كل مرة تخرجين فيها من المنزل، أمراً ضرورياً للغاية، لأنه يحمي بشرتكِ من جميع أنواع تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، ويحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.