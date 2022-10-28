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المرأة

نجمة سورية تعيش قصة حب.. هل حبيبها من الوسط الفني؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 02:00
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كشفت النجمة السورية هبة نور أنها تعيش قصة حب حالياً، قائلةً: "بالطبع مغرمة لكن ليس بشاب من الوسط الفني".

وقالت هبة خلال لقاء مع برنامج MBC Trending: "يجب أن يكون الحب موجوداً في حياتنا، الإنسان الطبيعي دائماً يحب، لكنني أرى الزواج نصيباً، فمن الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم... سعيدة بحالة الحب أكثر من أكون عروساً".
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وأضافت: "أحب أن يكون الرجل ذا شخصية قوية... واثقاً من نفسه... يمنحني الثقة والحرية... فأنا ارتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل".

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