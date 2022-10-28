إصنعي الكيراتين في المنزل بهذه الخطوات!

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إذا كنت ترغبين في فرد شعرك وتعزيز إشراقه، بعيداً عن ارتياد صالونات تصفيف الشعر والانتظار لفترات طويلة، إليك في هذا الموضوع طريقة عمل كيراتين للشعر في المنزل وكيفية استخدامه.يعدّ الكيراتين من البروتين الليفي غير القابل للذوبان الموجود بشكل طبيعي في خلايا الجلد. وهو المسؤول عن نمو الأظافر، وخيوط الشعر، والجلد. عادةً، يقوم الجسم بتكسير البروتين والفيتامينات التي يستهلكها فيحولها إلى الكيراتين. ولمساعدة الجسم على بناء الكيراتين، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية والبيوتين بما في ذلك فيتامين "أ".يساعد علاج الشعر بالكيراتين على إصلاح الشعر المجعد والتالف، عن طريق استبدال البروتين الذي فقده الشعر. فيعيد بناء الخيوط المتضررة، ويزيل تشابك الشعر. هذا فضلاً عن إضافة الرطوبة إلى الخيوط التي تساعد على جعلها ناعمة، وسلسة، ولامعة وخالية من التشابك، ما يجعل الشعر أكثر جمالاً.إذا كنت ترغبين في تحضير كيراتين للشعر في المنزل، يمكنك القيام بذلك من خلال استخدام مكونات طبيعية وتطبيقها وفق الآتي:المكونات:كوب من الأرز المسلوقنصف كوب من حليب جوز الهند.ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز.طريقة التحضير:اطحني الأرز المسلوق في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليه الحليب والزيت. حرّكي المكونات جيداً للحصول على مزيج ليّن ومتجانس.طريقة الاستخدام:اغسلي شعرك جيداً قبل ليلة من استخدام الكيراتين. في اليوم التالي، قسمي شعرك إلى عدّة أجزاء، ووزّعي المزيج على خصلات شعرك بالتساوي باستخدام فرشاة مخصصة للصبغ. ثم، مشطي شعرك بواسطة مشط عريض الأسنان لتوزيع المزيج على جميع خيوط الشعر. انتظري ساعة كاملة قبل شطف شعرك بالشامبو الخالي من البارابين والكبريت.طبّقي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرضية.