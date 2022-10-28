بعد ظهورها مرة بالحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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كشفت الفنانة ديانا حداد في حوار تلفزيوني على هامش إحيائها حفلاً غنائياً في "مهرجان الموسيقى العربية" الذي أُقيم في دار الأوبرا عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في المهرجان.وأكدت ديانا أنها سعدت للغاية بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل، وتتمنى إحياء العديد من الحفلات في مختلف الأماكن بمصر، نافيةً ما تردد أخيراً عن اعتزالها الفن، بالقول: "يقولوا اللي بدن يقولوه... الفنان بلا جمهور يقعد بالبيت أفضل له".وأضافت أنها مرت بالعديد من الصعاب والمشكلات في حياتها بسبب بعض الأشخاص، لكنها تصر على الثبات والقوة وتخطّي الأزمات.