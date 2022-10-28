Advertisement

المرأة

بعد ظهورها مرة بالحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تكشف حقيقة اعتزالها الفن

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1005005-638025569786671169.jpg
Doc-P-1005005-638025569786671169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة  ديانا حداد في حوار تلفزيوني على هامش إحيائها حفلاً غنائياً في "مهرجان الموسيقى العربية" الذي أُقيم في دار الأوبرا عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في المهرجان.

وأكدت ديانا أنها سعدت للغاية بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل، وتتمنى إحياء العديد من الحفلات في مختلف الأماكن بمصر، نافيةً ما تردد أخيراً عن اعتزالها الفن، بالقول: "يقولوا اللي بدن يقولوه... الفنان بلا جمهور يقعد بالبيت أفضل له".
Advertisement

وأضافت أنها مرت بالعديد من الصعاب والمشكلات في حياتها بسبب بعض الأشخاص، لكنها تصر على الثبات والقوة وتخطّي الأزمات.
 
وكانت حداد أثارت الجدل في وقت سابق عند ظهورها بالحجاب، وتوالت الاخبار بعدها عن نيتها اعتزال الفن.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-10-28
11:00 | 2022-10-28
10:15 | 2022-10-28
05:00 | 2022-10-28
02:00 | 2022-10-28
00:35 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website