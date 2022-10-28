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المرأة
بعد ظهورها مرة بالحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تكشف حقيقة اعتزالها الفن
Lebanon 24
28-10-2022
|
08:00
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كشفت الفنانة ديانا حداد في حوار تلفزيوني على هامش إحيائها حفلاً غنائياً في "مهرجان الموسيقى العربية" الذي أُقيم في دار الأوبرا عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في المهرجان.
وأكدت ديانا أنها سعدت للغاية بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل، وتتمنى إحياء العديد من الحفلات في مختلف الأماكن بمصر، نافيةً ما تردد أخيراً عن اعتزالها الفن، بالقول: "يقولوا اللي بدن يقولوه... الفنان بلا جمهور يقعد بالبيت أفضل له".
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وأضافت أنها مرت بالعديد من الصعاب والمشكلات في حياتها بسبب بعض الأشخاص، لكنها تصر على الثبات والقوة وتخطّي الأزمات.
وكانت حداد أثارت الجدل في وقت سابق عند ظهورها بالحجاب، وتوالت الاخبار بعدها عن نيتها اعتزال الفن.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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