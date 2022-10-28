Advertisement

المرأة

3 فوائد لعدم الاستجابة الفورية لطلبات طفلك

Lebanon 24
28-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1005013-638025573701519573.PNG
Doc-P-1005013-638025573701519573.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الأطفال لا يكفّون عن الطلبات، ويرغبون في تلبية رغباتهم والاستجابة الفورية لطلباتهم، ولكن يجب أن تحققي توازناً بين الاهتمام بطفلك وتلبية احتياجاته، وبين تعويده على عدم الاستجابة الفورية لطلباته.
الاستجابة الفورية لطلبات الطفل تفسد شخصيته، وتقلل قدرته على التحمل، وتفقده المرونة. تابعي القراءة وتعرفي على فوائد عدم الاستجابة الفورية لطلبات طفلك.
Advertisement
1- تدريب طفلك على التعامل مع مشاعر الحزن والسخط
عندما تؤخرين تلبية طلبات طفلك، بالتأكيد يشعر بالحزن أو السخط بسبب عدم الحصول على ما يريد على الفور، ومع التكرار، يتعلم طفلك ويتدرب على التعامل مع مشاعر الحزن والسخط، فيصبح أكثر صبراً وتقبلاً، وأكثر قدرة على التكيّف مع الظروف المتاحة.
2- تعليم طفلك أهمية بذل الجهد للحصول على ما يريد
على سبيل المثال إذا طلب طفلك شراء وجبة سريعة، وقدمتِ أنتِ له بديلاً، وهو أن تقوما معاً بإعداد وجبة منزلية لذيذة وصحية، سوف يصبر طفلك، ويبذل الجهد معكِ، ربما يشعر بالجوع وللتعب، وربما الإحباط أو الغضب بسبب عدم الحصول على وجبة سريعة، ولكن في النهاية سوف يحصل طفلك على وجبة لذيذة وصحية، ويشعر برضا أكبر لأنه شارك في إعداد الوجبة، وأيضاً لأنه تناول طعاماً صحياً.
هذا يعلّم طفلك أهمية بذل الجهد للحصول على ما يريد، وهو ما يجعله مثابراً وقوي الإرادة في المستقبل، فلا يتردد في اختيار الطريق الأصعب الذي سوف يوصله لنتائج أفضل وأكثر تميزاً، لأنه اعتاد على بذل الجهد والعمل الجاد من أجل الحصول على نتائج متميزة.
3- إعداد طفلك لتحديات ما بعد البلوغ
عندما يعتاد طفلك على عدم الاستجابة الفورية لطلباته، يصبح أكثر مرونة وتقبلاً، ويعزز لديه الشعور بالرضا، وهذا مؤشر جيد لمهاراته في التعامل مع تحديات ما بعد البلوغ، مثل القدرة على ترتيب أولوياته، وإدارة أمواله، وأيضاً الحفاظ على علاقات اجتماعية وعاطفية صحية.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-10-28
11:00 | 2022-10-28
10:15 | 2022-10-28
08:00 | 2022-10-28
05:00 | 2022-10-28
02:00 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website