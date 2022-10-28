في عيد ميلادها الـ54.. أسرار جوليا روبرتس الجمالية

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على مدار سنوات طويلة، حصدت النجمة العالمية جوليا روبرتس على لقب "أجمل امرأة في العالم"، لحفاظها على جمالها الطبيعي وروحها المرحة، التي تنعكس على إطلالتها الحيوية والشبابية من دون عمليات تجميلية.وبمناسبة عيد ميلادها الـ 54، سوف نطلعك على أسرار جمالها الطبيعي.ابتسامة مميزةبمجرد ذكر اسم جوليا روبرتس، نتذكر فوراً ابتسامتها العريضة الساحرة التي تكشف عن أسنانها البيضاء اللامعة، والتي كانت السبب في حصولها على لقب أجمل امرأة في العالم، وتمنحها الشباب والمظهر الحيوي دائماً.بشرة صافيةتهتم النجمة الأميركية، ببشرتها من خلال العناية الفائقة بالمنتجات الحيوية، وتولي اهتماماً كبيراً بالترطيب وماسكات التغذية للحصول على بشرة شابة دائماً. كما تعتمد في مكياجها على الألوان الفاتحة التي تبرز نعومة بشرتها، وتختار كريم أساس خفيف الوزن وناعم على البشرة، لتحافظ على الإطلالة الطبيعية والحيوية حتى بالمكياج.وأعلنت جوليا في العديد من اللقاءات التلفزيونية، أنها دائماً ما تطبق كريم الواقي من الشمس عند الخروج في الهواء الطلق، وهذا ما ساعدها على الحفاظ على بشرة ناعمة بعد عمر الخمسين.عيون بارزةتحرص جوليا روبرتس على تطبيق الكحل الرفيع بمحاذاة خط الرموش العلوية والسفلية لإبراز جمال لون عينيها البُنيتين، مع تجنب استخدام الألوان الداكنة على الجفون، وكذلك تستخدم الآيلاينر لتحافظ على إطلالتها المُشرقة والحيوية دائماً، على الرغم من امتلاكها عينين ضيقتين، إلا أنها تتمكن من إظهار جمالهما.نظام غذائيليس سراً إن قلنا أن جوليا روبرتس تتبع نظاماً غذائياَ يساهم في العناية ببشرتها والحفاظ عليها، وأفضل نصيحة تقدمها دائماً للحفاظ على الجمال الطبيعي هي تناول كل ما هو أخضر، بالإضافة إلى شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.