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المرأة

فنانة شهيرة تكسر حدادها وتتألق بفستان تجاوز سعره الـ15 ألف دولار.. بتوقيع لبناني

Lebanon 24
28-10-2022 | 10:15
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رغم سنواتها الـ 67 لا تزال الفنانة المصرية يسرا قادرة على جذب الانتباه لها بإطلالاتها المميزة واللافتة، فبعد فترة حدادها الطويل على وفاة الفنان هشام سليم شقيق زوجها، شاركت يسرا في حدث الموضة الأبرز "فاشن تراست أريبيا" Fashion Trust Arabia، الذي أقيم في قطر. 
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 واختارت النجمة المصرية أن تطل على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل، بفستانٍ باللون الأخضر تميز بتصميم واسع محدد من منطقة الخصر بحزام وأكمام طويلة، ومزيناً بالترتر والفصوص الخضراء، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وأجرت يسرا تعديلها الخاص على النسخة الأصلية من الفستان، إذ جعلته مبطناً بالكامل، حيث أن النسخة الأصلية جاءت شفافة في أكثر من مكان. 
 وأكملت الممثلة المصرية إطلالتها بلمسات جمالية حادة وظاهرة، فيما اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة بصيحة الشعر المبلل، وتزينت بمجوهرات من العلامة التجارية الفاخرة شوبارد. 
 
 ويبدو أن هذا الفستان اللافت لم يكن بسيط الثمن، إذ وبحسب مواقع البيع على الإنترنت وصل ثمنه إلى 16 ألف دولار. 
 ويعد هذا الظهور الثاني ليسرا منذ وفاة شقيق زوجها الفنان المصري هشام سليم في ايلول الماضي، ولكنه الأول الذي تكسر فيه لون الحداد، إذ كانت قد أطلت منذ نحو أقل من أسبوع في فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13، وهي مرتدية اللون الأسود. 



 

المصدر: زهرة
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