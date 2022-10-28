فنانة شهيرة تكسر حدادها وتتألق بفستان تجاوز سعره الـ15 ألف دولار.. بتوقيع لبناني

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رغم سنواتها الـ 67 لا تزال الفنانة المصرية يسرا قادرة على جذب الانتباه لها بإطلالاتها المميزة واللافتة، فبعد فترة حدادها الطويل على وفاة الفنان هشام سليم شقيق زوجها، شاركت يسرا في حدث الموضة الأبرز "فاشن تراست أريبيا" Fashion Trust Arabia، الذي أقيم في قطر.واختارت النجمة المصرية أن تطل على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل، بفستانٍ باللون الأخضر تميز بتصميم واسع محدد من منطقة الخصر بحزام وأكمام طويلة، ومزيناً بالترتر والفصوص الخضراء، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وأجرت يسرا تعديلها الخاص على النسخة الأصلية من الفستان، إذ جعلته مبطناً بالكامل، حيث أن النسخة الأصلية جاءت شفافة في أكثر من مكان.وأكملت الممثلة المصرية إطلالتها بلمسات جمالية حادة وظاهرة، فيما اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة بصيحة الشعر المبلل، وتزينت بمجوهرات من العلامة التجارية الفاخرة شوبارد.