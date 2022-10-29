بعدما ظهرت بإطلالة مُثيرة.. مُتابعة تصف نادين نسيب نجيم بعمود الكهرباء وهكذا ردت الأخيرة عليها (صور)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألّقت نادين نسيب بفستان قصير من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد باللون الفضي وصفه بعض المتابعين بالجريء.

وانهالت التعليقات المُثنية على إطلالة نادين الا انه لفت بعض التعليقات التي انتقدتها ومن بينها: "متل عامود الكهربا مافيكي شي مغري".

وقد ردت نادين على التعليقات المسيئة حيث كتبت:" بدي قول شغلة انا ما عندي مشكل ابدا بالتعليقات بس يلي مش عاجبته نادين يعمل انفولو ويسحب حاله ما في داعي تتعبوا بكتابة بتعليق دون المستوى بالنسبة الي ما رح يغير شي بحياتي ولا رح يأثر فيي صراحة و نفس الحكي و نفس الموضوع عم ينعاد من سنين يعني صارت مكشوفة اللعبة و يلي بيعرف شخصيتي بيعرف اني ما بتأثر بالتنمر رجاءً احترموا حالكم و احترموا صفحتي و متابعيني وخللي كلامكم لنفسكم بينفعكم اكتر".