بفستان قصير أصفر.. ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بعيد ميلادها في حفل ضخم بحضور عدد من اصدقائها وبعض الوجوه الفنية والاعلامية، ابرزهم الممثل اللبناني جيري غزال والممثلة اللبنانية زينة مكي.

وظهرت ياسمينا باطلالة خطفت الانظار حيث ظهرت بفستان قصير اصفر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. Advertisement

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر الاجواء المميزة من الحفل "الأسطوري"، وسط تفاعل كبير على الاغنيات حيث رقص الحاضرون بفرح.

من جهتها، عبرت ياسمينا عن سعادتها بالحفل والترتيبات الفخمة والاسطورية لحفل عيد ميلادها، كما لفت قالب الحلوى الضخم انظار المتابعين.