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المرأة

بفستان قصير أصفر.. ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها (صور)

Lebanon 24
29-10-2022 | 02:00
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احتفلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بعيد ميلادها في حفل ضخم بحضور عدد من اصدقائها وبعض الوجوه الفنية والاعلامية، ابرزهم الممثل اللبناني جيري غزال والممثلة اللبنانية زينة مكي. 
 
وظهرت ياسمينا باطلالة خطفت الانظار حيث ظهرت بفستان قصير اصفر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر الاجواء المميزة من الحفل "الأسطوري"، وسط تفاعل كبير على الاغنيات حيث رقص الحاضرون بفرح.
 
من جهتها، عبرت ياسمينا عن سعادتها بالحفل والترتيبات الفخمة والاسطورية لحفل عيد ميلادها، كما لفت قالب الحلوى الضخم انظار المتابعين.
 
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المصدر: الجديد
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