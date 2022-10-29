سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان تايجر قصير (صورة)

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام" بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت سمية الخشاب مرتدية فستان تايجر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة ميك أب جذاب علي وجهها.

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ونالت إطلالة سمية إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها وأشادوا بأناقتها وظهورها بشكل مثالي في هذه المناسبة، خاصة وأنها كانت بعيدة عن الأضواء لفترة منذ أزمة رحيل والدتها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة .