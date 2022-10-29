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المرأة

في منزلهما الفخم زوجة راغب علامة تحتفل بعيد ميلادها.. ورقصها المُثير حديث الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 03:40
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احتفلت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة بعيد ميلادها في حديقة منزلهما في بيروت وسط أجواء مميزة وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

 

وتألقت جيهان بفستان أسود طويل واعتمدت تسريحة الضفائر للشعر.

 

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ونشرت جيهان فيديو من الحفل على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية Calm Down  الشهيرة بطريقة مُثيرة ومحترفة.

 

 
 

كما ظهرت بلقطات رومنسية مع زوجها الفنان راغب علامة.

 

ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز باللون الأزرق والذين زين بقلوب باللون الفضي.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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