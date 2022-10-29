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المرأة
تايلور سويفت تحذف مشهدا أغضب الجمهور
Lebanon 24
29-10-2022
|
15:00
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حرصت المطربة العالمية تايلور سويفت على تصحيح أمر ما بعد أن انتقدها الجمهور أنها وجهت إهانة لأصحاب الوزن الزائد في أغنيتها الجديدة Anti-Hero.
وكانت تايلور سويفت أطلقت ألبومها العاشر Midnights الأسبوع الماضي وكشفت عن كليب أغنيتها Anti-Hero، وتعرضت تايلور لموجة إنتقادات حادة بسبب ظهورها في أحد مشاهد فيديو كليب أغنيتها وهي تقف فوق ميزان ويبدو على وزنها كلمة "سمينة" وإعتبره الجمهور شيء غير مقبول.
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وقامت تايلور بحذف المشهد من جميع منصات الاغاني، وينتهي المشهد على وقوف النجمة تايلور سويفت فوق الميزان والنظر إليه دون ظهور الكلمة التي استفزت الجمهور.
المصدر: نواعم
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