تايلور سويفت تحذف مشهدا أغضب الجمهور

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حرصت المطربة العالمية تايلور سويفت على تصحيح أمر ما بعد أن انتقدها الجمهور أنها وجهت إهانة لأصحاب الوزن الزائد في أغنيتها الجديدة Anti-Hero.وكانت تايلور سويفت أطلقت ألبومها العاشر Midnights الأسبوع الماضي وكشفت عن كليب أغنيتها Anti-Hero، وتعرضت تايلور لموجة إنتقادات حادة بسبب ظهورها في أحد مشاهد فيديو كليب أغنيتها وهي تقف فوق ميزان ويبدو على وزنها كلمة "سمينة" وإعتبره الجمهور شيء غير مقبول.وقامت تايلور بحذف المشهد من جميع منصات الاغاني، وينتهي المشهد على وقوف النجمة تايلور سويفت فوق الميزان والنظر إليه دون ظهور الكلمة التي استفزت الجمهور.