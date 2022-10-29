أسرار جمال سكارليت جوهانسون

Advertisement

تعتبر نجمة هوليوود الشقراء الحسناء، سكارليت جوهانسون، واحدة من أكثر النساء جاذبية وجمالاً على وجه الأرض، وتصنف بالفعل في هذا التصنيف حقيقة لا مجازاً، لتصبح حلم كثير من الرجال، وتصبح أسرار جمالها من الأشياء المرغوبة لدى كثيرات من الفتيات أيضاً.لم يكن الحصول على الجمال يوماً أمراً سهلاً، فالجمال الذي حافظت عليه ووصلت إليه سكارليت جوهانسون كان نتيجة روتين جمال صارم، وتفانٍ في خطة تمارين يومية ونظام غذائي نكشفه لك خلال السطور القادمة.روتين البشرةتعاني سكارليت جوهانسون بشرة حساسة، وبالتالي تأخذ عناية إضافية عندما يتعلق الأمر بروتينها اليومي للعناية بالبشرة. فهي لا تذهب إلى الفراش بمكياجها حتى لو عادت إلى المنزل في الساعة 4 صباحًا. وتستخدم مزيل مكياج غير عطري حتى لا تسبب تهيج البشرة.لا للكريمات المرطبة، بشرة جوهانسون تستطيع صناعة توازن لترطيب نفسها بشكل طبيعي، فهي حساسة مائلة للدهنية، لكنها مع ذلك تعرض نفسها لأشعة الشمس مرة أسبوعياً مع استخدام كريم واقٍ مرطب.كما أن سكارليت من أشد المؤمنين باستخدام المنتجات الطبيعية، وشرب الكثير من الماء. وتتمثل بعض وصفاتها الطبيعية السرية في تنظيف وجهها بخل التفاح، واستخدام العسل كقناع للوجه. ولعلاج البشرة الباهتة أو البقع الحمراء، تلجأ سكارليت جوهانسون إلى قوة الليمون الخام، من خلال دهنه مباشرة، أو تخفيفه في الماء. ومن بين الأشياء المفضلة لدى سكارليت، بلسم علاجي قوي للشفاه، فضلاً عن استجمامها في حمام طويل بزيت اللافندر، للتخلص من التوتر، بشكل منتظم.صبغات الشعرمن الشعر الأشقر الطبيعي إلى الشعر البني، ومن الأسود إلى الأحمر، جربت سكارليت كل شيء، لكنها تشعر بأنها تشبه نفسها تمامًا، عندما عادت إلى شعرها الأشقر الطبيعي.مكياجهاتحرص سكارليت جوهانسون على تنظيف فرش المكياج الخاصة بها مرة واحدة أسبوعياً، للحفاظ عليها من البكتيريا، وبالنسبة للمنتجات هي من عشاق دار دولتشي أند غابانا، خاصة أحمر الشفاه من نفس الخط.وأحمر الشفاه والكونسيلر من أساسيات المكياج لدى جوهانسون، والروج باللون الأحمر الصريح تعتبره لونها المفضل جداً، وتؤكد أنها لا تحب شكل عينيها بصورة كبيرة، لكنها تعلم جيداً كيف تجعلهما أكثر جمالاً وجاذبية، من خلال استخدام كحل وماسكارا جيدين، وبالنسبة للون البرونزي هي من عشاقه، وتستخدمه على بشرتها بدلاً من أخذ "تان" في الشمس.