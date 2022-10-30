معجبة تطلب من فنانة 15 مليون لتسديد قرض!

كشفت الفنانة بدرية طلبة من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" عن أغرب الطلبات التي تصلها من جمهورها ومعجبيها عبر صندوق الرسائل بحسابها.



وكتبت بدرية قائلة: "بتجيلي طلبات تدهشني زي مثلا واحدة طلبت 15 مليون تسددهم للبنك لأنها واخدة قروض هي واخواتها يعملو مشروع والمشروع فشل وخسرو فلوسهم والبنك أخذ حكم عليهم التمست لها العذر لأنها غرقانة والغرقان بيدور على قشاية زي ما بيقولو وطبعا أنا ولا رديت عليها لأن اللي يفك كرب حد مش حيفكه بالرقم دا، دا لو كان معايا أصلا".

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وأضافت: "هنا بقي الاندهاش زاد جدا عندما طلب آخر مني "عربية"، عربية أية حضرتك!!! حضرتك أنا بدرية طلبة مش توكيل هوندا".



ونشرت رسالة وصلتها من أحد الأشخاص، يطلب فيها "سيارة" وكان نصها: "السلام عليكم أنا بحب حضرتك جدا، وبحب كل أعمالك ربنا يوفقك يارب، أنا نفسي يكون عندي عربية أروح بيها الجامعة حتى لو عربية مستعملة ده حلمي، ممكن تساعديني وهكون متشكر لك جدا جدا، حلمي من زمان أروح الجامعة بعربيتي، حتى لو هتكون عربية مستعملة، ده حلمي".