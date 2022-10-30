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المرأة

ميغان ماركل تفجر مفاجأة عن أصولها!

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:00
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كشفت "ميغان ماركل" في أحدث حلقاتها من برنامجها Archetypes، في مقطعها الصوتي الجديد بعنوان Upending The Angry Black Women Myth، أنها اكتشفت أنها نيجيرية بنسبة 43% بعد إجراء اختبار علم الأنساب قبل عامين.
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ودعت "ميغان" كضيوف في حلقتها، الكاتبة والأكاديمية "إميلي برنارد"، الممثلة والمنتجة إيسا راي"، ومقدمة البرامج الحوارية "زيوي فومودوه"، لمناقشة تجاربهن المختلفة مع العنصرية وكيف تتجلى في الحياة اليومية.

كما تحدثت "ميغان" عن العنصرية التي واجهتها عندما أصبحت شخصية عالمية ذات اهتمام عام بعد أن التقت وتزوجت من زوجها الأمير "هاري".

وعندما سُئلت عما إذا كانت اكتشفت القبيلة التي تنتمي إليها، قالت أنها لا تعلم لكنها قالت أنها ستبدأ في التعمق أكثر في كل هذا.
 
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