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اتهامات عديدة طالت الفنانة ياسمين صبري باستخدام برنامج معالجة الصور فوتوشوب، لتغيير ملامحها ومعالجة بعض العيوب التي ظهرت عليها، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لها قالوا إنها قبل أن يتم إجراء تعديلات عليها.وعقد نشطاء التواصل الاجتماعي مقارنة بين صورتين ظهر واضحاً الفرق في إحداهما بعد إجراء التعديل عليها بالبرامج الخاصة بالصور، في حين كانت الصورة الأخري بدون تعديل، ليظهر في الصورتين تغيير كبير في الملامح.