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المرأة

الملك تشارلز كان يمنع الأميرة ديانا من استخدام مثبّت الشعر.. والسبب؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 00:39
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لا تزال تسريحات شعر الأميرة ديانا وخصلاتها الشقراء، تحظى بشعبية كبيرة ومصدر إلهام للعديد من النساء ومصففي الشعر. لكن الملك تشارلز كان مدافعاً وصديقاً للبيئة، طلب من الأميرة ديانا ذات مرة التوقف عن استخدام سبراي تثبيت الشعر لأنه يضر بالبيئة، كما يتذكر أحد الخبراء.
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في حديثه في البرنامج الوثائقي Charles: Our New King، روت كاتبة السيرة الذاتية "إنغريد سيوارد"، كيف طلب الملك آنذاك من زوجته التوقف عن استخدام منتج الشعر، وهو ما كانت مغرمة ومتمسكة به جداً. كما كشفت تقارير من عام 1988 أن الملك، الذي كان أمير ويلز آنذاك، منع في نهاية المطاف دخول سبراي الشعر في قصر كنسينغتون، لأنه كان على دراية بالتأثير السلبي للرذاذ الجوي على طبقة الأوزون.

روت سيوارد أيضاً أن الأميرة ديانا، التي توفيت في عام 1997، لم تكن تفهم سبب إصرار زوجها على التوقف عن استخدام المنتج، حيث قالت إن ديانا أخذت الأمر على محمل الضحك عندما تحدث تشارلز لأول مرة عن طبقة الأوزون، حينها قال لها أنها يجب أن تتوقف عن استعمال بخاخ الشعر، وعندما سألته عن السبب قال إن الرذاذ الجوي يُحدث ثقباً في طبقة الأوزون، الأمر الذي اعتقدته ديانا مجنون للغاية.
 
 
المصدر: سيدتي
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