عيد ميلادها الأربعين... ميرهان حسين تحتفل بفستان فضفاض (فيديو وصور)

شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مجموعة من الصور كشفت من خلالها عن احتفالها بعيد ميلادها الأربعين، بطريقتها الخاصة، ظهرت خلالها وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، لتتلقى التهاني من الأصدقاء وزملائها في الوسط الفني.
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كما نشرت مقطع فيديو، يظهر جانباً من احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت وهي ترقص على أغنية الفنان اللبناني وليد توفيق "انزل يا جميل ع الساحة".
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A post shared by Mirhan Hussein ميرهان حسين (@mirhanhusseinmima)
A post shared by Mirhan Hussein ميرهان حسين (@mirhanhusseinmima)