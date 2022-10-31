إلهام شاهين تكشف سبب فشلها في الحياة الزوجية (فيديو )

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حياتها الشخصية وفشلها في حياتها الزوجية، كما تحدثت عن شخصيتها في مسلسل "بطلوع الروح" ودور أم جهاد في العمل، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "40" والمذاع على قناة mtv.

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وقالت شاهين: "كان نفسي أعمل مسرح موسيقي.. ده الحلم اللي كان نفسي أحققه.. واللون ده مش موجود على الساحة، وأنا بحب شغلي جدًا وهو كياني وبحب نفسي أكتر من الزوج".

مضيفة: "مقدرتش أضحي بأشياء عشان الزوج، وكنت بشتغل 20 ساعة في اليوم ما بين سينما ومسرح وتليفزيون، فطبعا لازم أفشل في الحياة الزوجية".



وتابعت: "اشترطت في الزواج الثاني تكون العصمة في إيدي.. لأني كنت قلقانة وخُفت لما أطلب الطلاق يبقى صعب".



وعن دور أم جهاد الذي جسدته في مسلسل "بطلوع الروح قالت: "دوري في مسلسل بطلوع الروح يسيء لداعش، وداعش مش الإسلام".