ماذا تعرفين عن ماسك الطين المغربي للشعر؟

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يعتبر ماسك الطين المغربي للشعر من أهم الماسكات المرممة للشعر، إذ يساعد على التخلص من المواد الكيميائية والأوساخ المتراكمة في فروة الرأس، ويعمل على تفتيح مساماتها، ويحميها من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.على الرغم من توافر العديد من أنواع الطين المغربي للشعر، بيد يفضل استخدام الطين المغربي الأحمر الذي يمتاز بقدرته العالية على ترطيب الشعر وفك تشابكه، وفي ذات الوقت يحميه من الجفاف، ما يجعل الشعر ناعماً ومشرقاً، على عكس أنواع الطين الأخرى التي تكون قوية على الجلد مسبّبة بجفافه.لتحضير هذا الماسك إنت بحاجة للمكونات التالية:- ملعقتان كبيرتان من الطين المغربي (حسب طول شعرك)- ملعقة كبيرة من زيت اللافندر أو زيت الجوجوبا.طريق التحضير والاستخدام:في إناء نظيف، يتم مزج المكونات جيداً للحصول على قوام متجانس، ويوزّع على فروة الرأس وجميع خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف. يُترك لمدة ساعة على الأقل قبل شطفه بالماء والشامبو الخالي من المواد الكيميائية، تجنباً لعدم حساسية فروة الرأس.للحصول على أفضل النتائج، يُمكنك تدليك فروة رأسك بزيت الزيتون أو زيت اللوز قبل تطبيق الماسك على فروة رأسك، وذلك لتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، الأمر الذي يعزّز امتصاص فروة الرأس لخصائص الطين المغذية.