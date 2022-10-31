بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)

احتفلت الفنانة هيفا وهبي مع أصدقائها في القاهرة بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة.

وانتشر فيديو لهيفا عبر مواقع التواصل يوثق احتفالها وسط أصدقائها من خارج الوسط الفني بحفلها الذي أحدث نجاحاً كبيراً عند الجمهور السعودي.

وأطلت هيفا بجمبسوت باللون الأخضر، وظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية "أنا هيفا".

وكانت هيفا أحيت حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجمهور السعودي.

وانتشرت صور لها من الحفل ظهرت فيها بملامح وجه مختلفة نتيجة الاضاءة وطريقة التصوير مما عرضها لسيل من الانتقادات من قبل بعض المتابعين.

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(فوشيا)