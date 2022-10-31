بفستان زهري مُثير.. مذيعة الـ LBCI السابقة تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)

احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج زينة الراسي بعيد ميلاها.
ونشرت زينة صورا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تقطع قالب حلوى مميز باللون الزهري.
وتألقت زينة بفستان زهري أيضا وهو اللون الذي طغى على المناسبة ويتميز بفتحة عند منطقة الصدر.
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A post shared by Zeina Rassi زينة الراسي 🇱🇧 (@zeina_rassi)
A post shared by Zeina Rassi زينة الراسي 🇱🇧 (@zeina_rassi)
وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لها عيدا سعيدا.
يُذكر ان زينة كانت مذيعة الطقس واللوتو على قناة الـ LBCI قبل ان تنتقل للعيش في دبي.