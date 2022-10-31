إلهام شاهين تعترف بإجهاض نفسها مرتين لسبب صادم!

كشفت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات إعلامية عن الأسباب التي دفعتها لأن تُجهض نفسها مرتين وعدم الإنجاب.

وقالت: "موضوع الإجهاض كان بإرادتي، وأنا مش قد المسؤولية دي مكنتش عايزة عرقلة في حياتي، وأجهضت مرتين وحسيت إني مش قد المسؤولية ومش هجيب طفل يتعذب، خصوصاً إني مش مستقرة، وعارفة إني خدت قرار غلط بس مندمتش".

Advertisement



وأضافت: "الحب الحقيقي مبيتنسيش وعندي حب وحيد في حياتي، ومهما أقع بقوم وأكمّل شغلي لأنه نمرة واحد في حياتي".



وعن علاقتها بالفنانة منة شلبي ودورها في مسلسل "بطلوع الروح"، قالت إلهام شاهين: "منة شلبي رائعة واختياراتها صح، ومؤخراً كل أعمالها ناجحة ومؤثرة وبتتعب في شغلها، وهي اللي طلبت مني أضربها بالكورباج حقيقي في مسلسل "بطلوع الروح"، مش أي ممثلة تطلب ده".



مسلسل "بطلوع الروح"، عُرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحاً باهراً، وقام بأدوار البطولة الى جانب إلهام شاهين ومنة شلبي، كل من: أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.