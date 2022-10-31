سهير رمزي تتغزّل بزوجها: ربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة

احتفلت الفنانة سهير رمزي بيوم ميلاد زوجها رجل الأعمال علاء الشربينى، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعهما وعلّقت عليها قائلة: "علاء حبيبي كل سنة وأنت أطيب قلب، وأحن قلب، وأجمل قلب في الدنيا كلها، وربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة، وسنة جديدة وسعيدة إن شاء الله".

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وتلقت سهير تعليقات كثيرة من جمهورها وزملائها حملت التهاني والدعاء لهما بالسعادة في حياتهما الزوجية.





من ناحية أخرى، كانت سهير رمزي قد أعلنت عودتها الى الدارما الرمضانية بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2023، بعمل جديد.

وأكدت مصادر صحافية أن سهير تعاقدت بالفعل على عمل درامي جديد سيكون مفاجأة لجمهورها، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، وجارٍ الاتفاق على الخطوط الرئيسية للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سهير رمزي الدرامية، هو مسلسل "القاتل الذي أحبني" بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: هاني رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، ورانيا منصور، وهو من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.