Advertisement

المرأة

سهير رمزي تتغزّل بزوجها: ربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة

Lebanon 24
31-10-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1006109-638028350761724038.jpg
Doc-P-1006109-638028350761724038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة سهير رمزي بيوم ميلاد زوجها رجل الأعمال علاء الشربينى، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعهما وعلّقت عليها قائلة: "علاء حبيبي كل سنة وأنت أطيب قلب، وأحن قلب، وأجمل قلب في الدنيا كلها، وربنا يخليك لينا يا نوارة العيلة، وسنة جديدة وسعيدة إن شاء الله".
Advertisement
 
 
وتلقت سهير تعليقات كثيرة من جمهورها وزملائها حملت التهاني والدعاء لهما بالسعادة في حياتهما الزوجية.


من ناحية أخرى، كانت سهير رمزي قد أعلنت عودتها الى الدارما الرمضانية بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل 2023، بعمل جديد.
وأكدت مصادر صحافية أن سهير تعاقدت بالفعل على عمل درامي جديد سيكون مفاجأة لجمهورها، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، وجارٍ الاتفاق على الخطوط الرئيسية للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال سهير رمزي الدرامية، هو مسلسل "القاتل الذي أحبني" بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: هاني رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، ورانيا منصور، وهو من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
17:00 | 2022-10-31
12:00 | 2022-10-31
09:00 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
05:03 | 2022-10-31
04:24 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website