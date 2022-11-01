بالدانتيل المطرز.. إلهام عبد البديع أميرة في عقد قرانها (صور)

احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بعقد قرانها على الملحن وليد سامي في حفل عائلي اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين لهما، وخضعا لجلسة تصوير بهذه المناسبة.
وبدت إلهام عبد البديع بإطلالة جذابة مفعمة بالأناقة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، بأكمام طويلة، مصممة من قماش ناعم مزين بالزهور البيضاء وحرير الأبيض الشفاف، لتبدو في غاية جمالها برفقة زوجها.
ووضعت مكياجاً ناعماً مرتكزاً على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
وطرحت إلهام عبد البديع، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.
وأهدت مؤخرًا الفنانة إلهام عبد البديع أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.
وشاركت في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها: (باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر). كما شاركت في أفلام (نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك.