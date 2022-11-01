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المرأة

بالدانتيل المطرز.. إلهام عبد البديع أميرة في عقد قرانها (صور)

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:00
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احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بعقد قرانها على الملحن وليد سامي في حفل عائلي اقتصر على أهل العروسين والأصدقاء المقربين لهما، وخضعا لجلسة تصوير بهذه المناسبة.


وبدت إلهام عبد البديع بإطلالة جذابة مفعمة بالأناقة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، بأكمام طويلة، مصممة من قماش ناعم مزين بالزهور البيضاء وحرير الأبيض الشفاف، لتبدو في غاية جمالها برفقة زوجها.
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ووضعت مكياجاً ناعماً مرتكزاً على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
 
إلهام عبد البديع بوابة الوفد
وطرحت إلهام عبد البديع، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ماشية خايفة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب.
 
إلهام عبد البديع بوابة الوفد




وأهدت مؤخرًا الفنانة إلهام عبد البديع أغنية "مش رجولة" بعد نجاح حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تم عرضه على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا.
 
 
إلهام عبد البديع بوابة الوفد


وشاركت في عدة أعمال في الدراما التليفزيونية، منها: (باب الخلق، آدم وجميلة، لعبة الموت، المرافعة، مكان في القصر). كما شاركت في أفلام (نظرية عمتي، عمر وسلمى 3، يوم مالوش لازمة، أهواك.
 
إلهام عبد البديع بوابة الوفد
 
إلهام عبد البديع بوابة الوفد
المصدر: الوفد
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