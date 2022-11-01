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المرأة

بيلا حديد ترتدي المرتهش الخليجي.. وتتزين بالذهب في قطر (صورة)

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:00
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شاركت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، مُتابعيها على "إنستغرام" صوراً ومقاطع فيديو من زيارتها لافتتاح معرض بغداد في الدوحة بقطر.

وحرصت بيلا على توثيق كل اللحظات التي تقضيها في قطر عبر خاصية ستوري إنستغرام، وفي إحدى الصور ارتدت المرتهش الخليجي و‏هي أحد القطع التراثية الخليجية، وتم تداول مقطع فيديو لها عبر التيك توك وهي تأكل الكنافة.
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وشاركت بيلا مقاطع فيديو مع جمهورها من جولتها بصحراء قطر، وعلقت عليها "أحببت أن أسير بسرعة"، وطوال فترة تواجدها تحرص بيلا على ارتداء ملابس تليق بتواجدها ببلد عربي وأشاد عدد كبير من رواد "تويتر" بهذا التصرف.
 
بيلا حديد ترتدي المرتهش الخليجي
المصدر: زهرة
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