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المرأة

دنيا بطمة عن أزمة شيرين: "أنا مش زيها.. وكرامتي فوق كل شيء"

Lebanon 24
01-11-2022 | 12:00
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كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن موقفها من الأزمة التي تمر بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
 
 
وقالت بطمة في تصريحات تليفزيونية: "شيرين فنانة محبوبة، وكنت بتابع ألبوماتها من أنا وصغيرة وكنت أتمنى تكون إنسانة قوية وترجع لعقلها".
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وتابعت: "أنا مقدرش اعمل اللي هيا عملته أنا كرامتي فوق كل شي إلا كرامتي".
 
  
وعاد المنتج محمد الترك لمنزله في البحرين، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة دنيا بطمة بعد سنوات من الزواج.

 

 ويتواجد محمد الترك برفقه  أبنائه من منى السابر، والذين ظهروا في اول فيديو نشره الترك بعد وصوله لمنزلة.

 

ونشر محمد الترك عبر حسابه على انستغرام فيديو يوثق من خلاله عودته للمنزل واستقبال أبنائه له بالدموع وركوعه أمام والدته طلبا للعفو منها.



وفي الفيديو يظهر محمد الترك وهو يستعرض غرفة نوم دنيا بطمة في المنزل على أنغام أغنية "بعز نفسي" لحسين الجسمي وقال الترك " غرفتنا تركناها قبل 3 سنوات هارجعها أحسن من الأول".
كما حرص محمد الترك على تصوير سرير طليقته دنيا بطمة بالاضافة الي بعض مقتنياتها منها العطور والصور الخاصة بها.
 
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