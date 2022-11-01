ظهرت كأنها صبية بالعشرين.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها في لندن (صور)

نشرت الممثلة كارين رزق الله صوراً خلال تواجدها في لندن مع ابنتيها ناديا ونايا.
وأشاد المتابعون بإطلالات كارين الشتويّة وبشعرها الطويل ووصفوها بالشبابيّة، وعلقت إحداهن على الصور قائلة: " قديه حلوة ما شاء الله كأنك صبية 20 سنة".
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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)
كما نشرت كارين صورةً أخرى تجمعها بإبنتيها ناديا ونايا شربل، معلقة عليها بالقول: "لا يمكنني أن أتمنّى هدية أفضل منهما".
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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)