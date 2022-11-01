ظهرت كأنها صبية بالعشرين.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها في لندن (صور)

نشرت الممثلة كارين رزق الله صوراً خلال تواجدها في لندن مع ابنتيها ناديا ونايا.

وأشاد المتابعون بإطلالات كارين الشتويّة وبشعرها الطويل ووصفوها بالشبابيّة، وعلقت إحداهن على الصور قائلة: " قديه حلوة ما شاء الله كأنك صبية 20 سنة".

كما نشرت كارين صورةً أخرى تجمعها بإبنتيها ناديا ونايا شربل، معلقة عليها بالقول: "لا يمكنني أن أتمنّى هدية أفضل منهما".