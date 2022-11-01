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المرأة

ظهرت كأنها صبية بالعشرين.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها في لندن (صور)

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:51
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صوراً خلال تواجدها في لندن مع ابنتيها ناديا ونايا.

 

وأشاد المتابعون بإطلالات كارين الشتويّة وبشعرها الطويل ووصفوها بالشبابيّة، وعلقت إحداهن على الصور قائلة: " قديه حلوة ما شاء الله كأنك صبية 20 سنة".

 

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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)


 
 

كما نشرت كارين صورةً أخرى تجمعها بإبنتيها ناديا ونايا شربل، معلقة عليها بالقول: "لا يمكنني أن أتمنّى هدية أفضل منهما".

 
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