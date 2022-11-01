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بيئة العمل تكون خصبة لتكوين علاقات بين الزملاء، لاسيما العلاقات العاطفية، فالزملاء يشعرون بالقرب والتفاهم، ونسبة كبيرة منهم تكون ظروفهم متشابهة من حيث المستوى الأكاديمي والمادي والاجتماعي، مما يزيد فرص الارتباط العاطفي.إذا قررتِ الزواج من زميلك بالعمل، فيجب أن تكوني حريصة حتى لا يكون تواجدك مع زوجك في نفس الوظيفة، سبباً لتدمير علاقتكما. وفيما يلي 5 نصائح تفيدك إذا قررتِ الزواج من زميلك بالعمل.1- تحققي من قوانين المؤسسة التي تعملين بهابعض المؤسسات تضع قوانين تحظر العلاقات العاطفية بين العاملين، لذا يجب أن تتحققي من قوانين المؤسسة التي تعملين بها، فقد تصبحين أمام اختيارات ليست سهلة، سواء تغيير المسمى الوظيفي، أو البحث عن وظيفة جديدة، أو التراجع عن قرار الزواج من زميلك إذا كان الأمر لا يتعدى الإعجاب المتبادل.2- ضعي حدوداً للتعامل مع زوجك في العمليجب أن تتحلي بالاحترافية والجدية في العمل. ارتباطك بزميلك لا يعني أن تتعاملا كزوجين في مكان العمل. ضعي حدوداً لعلاقتك بزوجك في العمل.3- ضعي حدوداً للعمل في البيتالعمل يشمل الكثير من الضغوط والتوتر والمشاكل. لا تسمحي بانتقال مشاكل وضغوط العمل إلى البيت، وضعي حدوداً للعمل في البيت، فلا تتناقشي مع زوجك بشأن مشاكل العمل، ويُفضل ألا تعملي خارج حدود وقت ومكان العمل، واجعلي البيت مكاناً مقدساً لتعزيز علاقتك بزوجك وأسرتك.4- احذري من المنافسة والغيرةوجودك مع زوجك في نفس الوظيفة قد يخلق بينكما نوعاً من المنافسة، وربما تتولد الغيرة بينكما، وهو ما يضر علاقتكما الزوجية، لذا لا تسمحي للمنافسة الوظيفية والغيرة بالتسلل إلى قلبك أنتِ وزوجك، حتى لا تفسد حياتكما الزوجية، وتذكري دائماً أنكما تعملان كفريق واحد، وأن نجاح أي منكما هو نجاح مشترك، ويصب في مصلحة الأسرة.5- كوني مستعدة لخطة بديلةعلى الرغم من كل ما سبق، قد تكون الظروف أقوى منكِ، فقد يجبركِ قوانين المؤسسة على عدم الارتباط بزميلك، أو تتسلل المنافسة والغيرة إلى قلب أحدكما، أو تنتقل مشاكل العمل إلى البيت وتسبب ضرراً بالعلاقة بينكما، لذا يجب أن تكوني مستعدة لخطة بديلة، وهي ترك العمل، أو البحث مع شريكك عن وظيفة أخرى، أو إجراء تغييرات كبيرة في حياتكما لتحقيق التوازن بين الطموح الوظيفي والنجاح العاطفي.