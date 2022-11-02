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المرأة
هكذا كشفت شهد برمدا جنس مولودها الاول (فيديو)
Lebanon 24
02-11-2022
|
00:20
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كشفت الفنانة السورية شهد برمدا عن جنس مولودها الاول من زوجها لاعب كرة القدم في المنتخب السوري أحمد الصالح في حفل اتخذ الطابع الرياضي وضم افراد عائلتها وعدد من اصدقائها.
وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الكشف عن جنس المولود، حيث وقفت شهد برمدا أمام زوجها ممسكة بكرة قدم كبيرة بين يديها لترميها باتجاهه، فأسرع أحمد لركلها بكامل قوته، لينبثق منها الدخان الوردي، ويعلنا بذلك أنهما ينتظران مولودًا أنثى.
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وعلى الفور، قام أحمد بالإسراع ناحية شهد محتضنًا إياها بقوة، معبرا عن حبه الكبير لها وسعادته بهذا الخبر.
ولاحقا، نشرت شهد برمدا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو لها ارفقته بتعليق باللغة الانكليزية قالت فيه: "إنها ابنة أمها"، ليعلق زوجها قائلا: "يا روحي يا أحلى مامي بالدنيا".
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