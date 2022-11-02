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المرأة
"أنا سمراء"... هيفاء وهبي: فيه أحلى من السمار؟ (فيديو)
Lebanon 24
02-11-2022
|
12:00
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وجهت النجمة هيفاء وهبي انتقادات مباشرة لكل من حاول الإساءة اليها بعد تداول صورة تظهرها وكأنها خضعت لجراحة تجميل فاشلة ومتقدمة في العمر، وقالت هيفاء أنها ليست بيضاء وتفخر ببشرتها السمراء ولهذا تأثرت الصورة بانخفاض الإضاءة، ووصفت تعليقات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورتها بـ"العنصرية".
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وقالت هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية: أنا لوني الحقيقي أسمر، فالسمار ليس عيبًا، هو فعلًا فيه كدا؟ هو فيه أحلى من السمار؟ أحلى ناس في العالم السمر".
وتابعت: أنا سمرا، أنا وحشة، شكرا يا عم، أنا طلعت على المسرح وأثبت للكل أن من وراء هذه الحملة أشخاص كذابون، وبيغاروا من النجاح، فالشخص اللي صالب طوله وناجح بتغاروا منه، والشخص الفاشل تتركوه لحاله لأنه لا يؤثر عليكم، في ناس كده، يعني إيه سمراء؟ أنا مبسوطة بسماري، إيه العيب في كده؟ إيه المشكلة؟ في الآخر دي صورة لا راحت ولا جت، فين العيب؟ العيب لو عملنا حفلة فاشلة، إيه العنصرية دي ؟!".
وأوضحت: "بعد كل الحملة دي طلعت على المسرح، ونجحت وجمهوري خطف قلبي، والناس كانت بتقولي عايزين ناخدك معانا، متمشيش".
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