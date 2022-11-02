ريما فقيه بإطلالة خارجة عن المألوف.. ظهرت بشكل مخيف وجريء (صور)

تصدّرت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية ريما فقيه صليبي غلاف مجلّة Harper’s Bazaar بنسختها الفيتناميّة في عددها لشهر تشرين الثاني 2022 الخاصّ بالـ"الهالوين".

وقد ظهرت ريما فقيه بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف تُجسّد من خلالها الموضوع الرئيسيّ لهذا الغلاف الذي يُحاكي الطبيعة الأمّ بكافّة تقلّباتها وتحوّلاتها.

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وكانت ريما فقيه قد تطرّقت خلال هذا اللقاء إلى محطّات عديدة من حياتها المهنيّة والعائليّة وقالت أنّ الحبّ هو الذي يقودها في الحياة وأنّها تسعى دائماً للتميّز من خلال كلّ الأعمال والنشاطات الإنسانية التي تقوم بها والتي تحمل رسائل هادفة. وكانت ريما فقيه قد تطرّقت خلال هذا اللقاء إلى محطّات عديدة من حياتها المهنيّة والعائليّة وقالت أنّ الحبّ هو الذي يقودها في الحياة وأنّها تسعى دائماً للتميّز من خلال كلّ الأعمال والنشاطات الإنسانية التي تقوم بها والتي تحمل رسائل هادفة.

وتابعت:"إنّ الرابط القويّ والإتّحاد الدائم الذي أعيشه وسط عائلتي يمدّني بالشجاعة ويُساعدني على تخطّي مخاوفي في الحياة".



