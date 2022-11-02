Advertisement

المرأة

ريما فقيه بإطلالة خارجة عن المألوف.. ظهرت بشكل مخيف وجريء (صور)

Lebanon 24
02-11-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1006696-638029888431078022.jpg
Doc-P-1006696-638029888431078022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدّرت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية ريما فقيه صليبي غلاف مجلّة Harper’s Bazaar بنسختها الفيتناميّة في عددها لشهر تشرين الثاني 2022 الخاصّ بالـ"الهالوين".
وقد ظهرت ريما فقيه بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف تُجسّد من خلالها الموضوع الرئيسيّ لهذا الغلاف الذي يُحاكي الطبيعة الأمّ بكافّة تقلّباتها وتحوّلاتها.
Advertisement
 
 
 

وكانت ريما فقيه قد تطرّقت خلال هذا اللقاء إلى محطّات عديدة من حياتها المهنيّة والعائليّة وقالت أنّ الحبّ هو الذي يقودها في الحياة وأنّها تسعى دائماً للتميّز من خلال كلّ الأعمال والنشاطات الإنسانية التي تقوم بها والتي تحمل رسائل هادفة.
 
وتابعت:"إنّ الرابط القويّ والإتّحاد الدائم الذي أعيشه وسط عائلتي يمدّني بالشجاعة ويُساعدني على تخطّي مخاوفي في الحياة".      

 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:45 | 2022-11-02
06:00 | 2022-11-02
03:00 | 2022-11-02
00:20 | 2022-11-02
17:00 | 2022-11-01
17:00 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website