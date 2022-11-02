صورة نادرة للأميرة ديانا.. شاهدوا كيف كانت في عام 1989!

نشر تشارليز إيرل سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، صورة جديدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعه بوالده جون سبنسر وشقيقته ويعود تاريخها لعام 1989.

وتظهر الصورة شقيق ديانا الأصغر والبالغ من العمر 58 عاماً في الصورة وهو يرتدي بدلة وكذلك والده، فيما ترتدي الأميرة ديانا فستاناً بكتف واحد، وقد التقطت الصورة احتفالاً بذكرى والده الـ 65.

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وأرفق إيرل الصورة بتعليق كتب فيه :" اليوم هو يوم استذكار الموتى، اليوم الذي نتذكر فيه أحبابنا الذين فارقوا الحياة، ويعرف في بعض الدول بيوم الأموات، صورة تؤثر بي كثيراً من صيف عام 1989، من حفل أقيم في Althorp بمناسبة ذكرى ميلاد والدي الـ 65".

كما ذكر سبنسر أن الصورة التقطها المصور John Roan.

وكان تشارلز قد نشر منذ عدة أشهر صورة عائلية نادرة لوالده الراحل؛ حيث يعمد دائماً إلى اختيار صور نادرة لنشرها.

وتُظهر الصورة النادرة الجديدة بالأبيض والأسود، والده إيرل سبنسر الراحل، واسمه الحقيقي جون سبنسر، بعد فترة وجيزة من تعافيه من سكتة دماغية خطيرة، وهو يتبادل الحديث مع أحد القساوسة في كنيسة كل القديسين في نورثهامبتون، بالقرب من ألثورب، كما تَظهر في الصورة أيضاً رين سبنسر، زوجة جون سبنسر، ولكن ليست والدة الأميرة الراحلة ديانا.

وعلى الرغم من أن المنشور حصد الكثير من التعليقات والإعجاب، كانت غالبية التعليقات تتحدث عن التشابه المذهل بين تشارلز سبنسر ووالده إيرل سبنسر الراحل.

وأرفق تشارلز سبنسر الصورة بتعليق كتب فيه: "صورة لوالدي قبل 43 عاماً وهو يوجه الشكر للقس فيكتور مالان، على قيامه بتولي مهمة إقامة مراسم عيد الشكر في كنيسة كل القديسين، في نورثهامبتون.. التُقطت الصورة بعد فترة وجيزة من تعافي والدي من سكتة دماغية خطيرة، تظهر في الصورة أيضاً زوجةُ والدي".