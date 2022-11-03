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المرأة

ممثلة مصرية تثير الجدل بعد ظهورها بالحجاب (صورة)

Lebanon 24
03-11-2022 | 06:00
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انتشرت على مواقع الواصل الاجتماعي صورة للفنانة منة فضالي، وهي مرتدية الحجاب، ما أثار جدلاً واسعاً حول اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وفي أول رد منها على تلك الأخبار، أعادت منة نشر الصورة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" لتكشف عن أنها شخصيتها في مسلسل "سر سلطان مصر"، والذي يعود به المخرج خالد يوسف إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات حيث إن من المقرر عرض المسلسل في السباق الرمضاني 2023.
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وعلّقت منة على الصورة قائلةً: "فاطمة... مسلسل سر السلطان رمضان 2023 إن شاء الله... إنتاج شركة سينرجي الأستاذ تامر مرسي... عن قصه سره الباتع لـ يوسف إدريسز.. معالجة درامية دكتور خالد يوسف، إخراج دكتور خالد يوسف".

مسلسل "سر سلطان مصر"، مأخوذ عن قصة "سره باتع" للكاتب الراحل يوسف إدريس، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023، ويشارك فيه كل من: عمرو عبد الجليل، أحمد السعدني، أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد وفيق، وأحمد عبد العزيز.

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة منة فضالي اليوم حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في عدد من الأعمال التي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها مسلسل "العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، وتوجه أبطاله إلى لبنان لتصوير بعض المشاهد.

المسلسل يضم عدداً كبيراً من الفنانين، من بينهم: هالة صدقي، فريدة سيف النصر، مي كساب، إيمان العاصي، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين، واهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.
المصدر: لها
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