بعد أزمة اطلالتها الأخيرة.. هيفاء وهبي تتجاهل قصة الصورة المفبركة بهذه الطريقة

عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، في منطقة أكتوبر، وذلك بعد تخطيها أزمة الصور المفبركة على مواقع التواصل بعد إحيائها حفلاً في المملكة العربية السعودية.

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وتنتقل هيفاء بصحبة أسرة الفيلم إلى منطقة الحزام الأخضر لتصوير ما تبقى من مشاهد والتي تستغرق أربعة أيام ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة: حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

ويعرض لهيفاء وهبي حالياً في دور السينما فيلم "أشباح أوروبا"، الذي تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.