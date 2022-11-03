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المرأة

هيفاء وهبي: "يا ريتني ما رديت عالتلفون"

Lebanon 24
03-11-2022 | 17:00
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عبرت الفنانة هيفاء وهبي عن استيائها الشديد بسبب تحوير كلامها الذي ادلت به في مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري حسام المرغني مؤخراً وعلّقت فيها على حملة التنمر التي تعرضت لها بسبب صورتها التي انتشرت من كواليس حفلها الاخير في السعودية.
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وكتبت هيفاء عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام:"كمية التحوير بكلامي في مداخلتي مع الاعلامي حسام المرغني مش طبيعي، الفيسبوك غرقان بالكذب وفي الآخر بتجيك صفحة صحافة بدل ما يحترموا ويلتزموا بكلامي وبمقصدي لا بيذيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب".

واضافت:"انا لا قلت انو هيدا لوني الحقيقي غير اني كنت بهزأ من العنصرية عالسمر واتمسخرت وقلت انا فسفورية كمان مش بس سمرا ولا طالبت بقوانين لاجل ما حصل معي بل لان الاعلامي سألني عن موضوع التنمر عالاطفال".

وختمت بالقول:"وبصراحة يا ريتني ما رديت عالتلفون".

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