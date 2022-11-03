صحافية أميركية تسخر من ميغان ماركل.. وتشن هجوماً لاذعاً عليها لهذا السبب

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شنت الصحافيّة والمُعلقة السياسية، المحامية الأميركية المُدافعة عن حقوق الإنسان، ميجين كيلي، هجوماً لاذعاً على دوقة ساسكس ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري.وخلال حلقة الثلاثاء من بودكاست "سيريوس إكس"، أعربت الصحافية عن إحباطها الكبير من سلوك ماركل، عندما قالت إنها تحاول فضح محاولات الدوقة، لفصل نفسها وزوجها الأمير هاري عن العائلة المالكة، وقالت كيلي: "يبدو أنه لا يوجد حد لشهيتها لتمزيق أفراد العائلة المالكة، الذين تدين لهم بكل شهرتها، ومعظم ثروتها".ولم تكتف المذيعة الأميركية بهذا الحد من الكلام والهجوم على ماركل، بل استمرت بالحديث عنها، مشيرة إلى أن شعبيتها في المملكة المتحدة لا تتعدى نسبتها 22% لدى الشعب، كما اتهمتها بالكذب بشأن الادعاءات التي قدمتها حول إجراء بحث عن العائلة المالكة قبل زواجها من الأمير هاري.ولم تتوقف كيلي عند هذا، بل استمرت في السخرية من ماركل، خاصة تلك الصورة التي حاولت الممثلة السابقة إحاطة نفسها بها، وإظهار نفسها بأنها ضحية داخل العائلة المالكة.وليس هذا فحسب، بل إن كيلي سخرت من الأمير هاري بشدة، عندما قالت إن ميغان تتفاخر دائماً بأنها حصلت عليه كزوج لها، معلقة بسخرية كبيرة: "لقد حصلت على الغوريلا، مبارك، لقد حصلت على الدب الكبير".من جانب آخر، استغلت ميغان الحلقة الخاصة عن الأمومة من بودكاست "النماذج الأصلية"، الذي تقوم بتقديمه للإعلان عن أمر يخص طفلتها "ليليبت ديانا"، التي بدأت تمشي مؤخراً، وقالت ميغان في الحلقة التي استضافت فيها باميلا أدلون: "بدأت ليلي للتو في المشي، إنها تبلغ من العمر سنة وشهرين".وأضافت أنه مع وجود ابنها "آرتشي"، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، فإنها قد تبدأ تشعر بالضيق، خاصة أنها ستضطر لتغيير روتينها الصباحي بشكل كامل، كما أنهم سيبدؤون بنشر الفوضى داخل المنزل، وقالت ماركل: "أنا متأكدة من أن الأمر سيصبح أكثر فوضوية مع تقدمهم في السن".