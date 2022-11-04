رسالة جعلت سوزان نجم الدين تسقط أرضا حين قرأتها

تحدثت الفنانة سوزان نجم الدين عن طفولتها حيث قالت إنها منذ صغر سنها تتمنى أن تكون شخصية مؤثرة ومشهورة ولديها الملايين من المعجبين، وعلى الرغم من دراستها في مجال الهندسة المعمارية إلا أنها أحبت مهنة التمثيل منذ صغرها وكانت ميولها تتجه للفن دوماً.وأوضحت أثناء استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها أحبت أن تقدم فناً هادفاً حيث أنها في بيت مهتم بالثقافة والأدب والسياسة، وكان والدها يستضيف كبار المسؤولين ويعقدون اجتماعات في منزلهم.

وأشارت إلى أنها كانت مشاغبة في طفولتها وتعشق المقالب في صديقاتها لكن دون أن يعلم أحد عنها، كذلك روت قصة عن صديق فاجئها برسالة حب لكنها استقبلت الموضوع بطريقة غريبة حيث انهارت من البكاء وسقطت على الأرض.وأضافت نجم الدين أنها كانت ترغب في الالتحاق بمعهد الفنون حيث قالت: "أثناء فترة الجامعة كنت أنوي الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية ولكن من الصعوبة الجمع بين الفنون المسرحية بكلية الهندسة فاخترت دراسة الهندسة وحتى الآن ما زلت أمارس المهنة بجانب احترافي الفن ولدي مكتب خاص في مجال الهندسة في دبي أديره بنفسي".وعن الفن المصري، تحدثت سوزان نجم الدين عن تجربتها أمام الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل باب الخلق حيث قالت إنها كانت تجربة خاصة ومميزة بالنسبة لها خاصة أنها كانت مرتبطة مع الراحل برابط صداقة قوي مع زوجته فكانا يتبادلان الزيارات المنزلية سواء في مصر أو في سوريا.وشعرت سوزان بالرهبة حينما وقفت لأول مرة أمام الفنان محمود عبد العزيز حيث قالت إن الراحل كانت لديه هيبة كبيرة يشعر بها كل من حوله ووصفته بأنه إنسان عظيم وفنان حقيقي.وخلال الحلقة استمعت سوزان إلى رسالة صوتية من أبنائها وعلقت عليها قائلة: "أولادي عمرهم ما اشتكوا لي من شيء، وهذه لحظة رائعة وأنا فخورة برسالة أبنائي فهم أجمل وأكبر ثروة لي".وتابعت: "ظللت 5 سنوات بعيدة عن أبنائي ولم أرهم مرة واحدة وهذه الفترة ذبحتني وذبحت أبنائي، وهذا الغياب كان قسريا وعندما عادوا فوجئت باختلاف تكوينهم الجسدي، والنظام هو أساس أي عائلة لذلك يجب تعليم الأبناء على النظام عندما يبلغون سن الـ 6 سنوات".