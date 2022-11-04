رد فعل غريب من آمبر هيرد بعد استحواذ حبيبها السابق على "تويتر"

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استحوذ رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك وحبيب الممثلة الأميركية آمبر هيرد السابق، على موقع تويتر بشكل رسمي قبل أيام وقرر فرض رسوم على الحسابات الموثقة قدرها 8 دولارات شهرية، بينما جاء موقف آمبر من هذا الخبر بأنها سارعت في غلق حسابها على تويتر على الفور.وكانت آمبر على علاقة عاطفية مع إيلون ماسك في 2016 بينما انفصلت عنه في عام 2017، وكانت أول مرة شوهد الثنائي معا في ميامي حيث كانا يقيمان في ميلانو ساوث بيتش في شهر يوليو.وكان سبب انفصالهما هو الانشغال الدائم للثنائي عن بعضهم البعض بحكم أعمالهم التي تتطلب وقت كبير، وكشف مصدر قريب منهما عن سبب الإنفصال حيث قال: "لقد استمتعا لبضعة أشهر، لكن كليهما مشغول جدًا بالعمل، كان من الصعب إيجاد وقت لرؤية بعضهما".وتابع المصدر قائلاً: "إيلون ماسك هو الذي بدأ الانفصال، فهو يعمل ليلا نهارا، هذه حياته وهو يحبها، لم يكن في وضع يسمح له بأن يكون في علاقة وقتها".