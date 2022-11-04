21
o
بيروت
22
o
طرابلس
9
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رد فعل غريب من آمبر هيرد بعد استحواذ حبيبها السابق على "تويتر"
Lebanon 24
04-11-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استحوذ رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك وحبيب الممثلة الأميركية آمبر هيرد السابق، على موقع تويتر بشكل رسمي قبل أيام وقرر فرض رسوم على الحسابات الموثقة قدرها 8 دولارات شهرية، بينما جاء موقف آمبر من هذا الخبر بأنها سارعت في غلق حسابها على تويتر على الفور.
Advertisement
وكانت آمبر على علاقة عاطفية مع إيلون ماسك في 2016 بينما انفصلت عنه في عام 2017، وكانت أول مرة شوهد الثنائي معا في ميامي حيث كانا يقيمان في ميلانو ساوث بيتش في شهر يوليو.
وكان سبب انفصالهما هو الانشغال الدائم للثنائي عن بعضهم البعض بحكم أعمالهم التي تتطلب وقت كبير، وكشف مصدر قريب منهما عن سبب الإنفصال حيث قال: "لقد استمتعا لبضعة أشهر، لكن كليهما مشغول جدًا بالعمل، كان من الصعب إيجاد وقت لرؤية بعضهما".
وتابع المصدر قائلاً: "إيلون ماسك هو الذي بدأ الانفصال، فهو يعمل ليلا نهارا، هذه حياته وهو يحبها، لم يكن في وضع يسمح له بأن يكون في علاقة وقتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل
04:15 | 2022-11-04
04/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
17:14 | 2022-11-03
03/11/2022 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
Lebanon 24
آخر سقوطٍ لباسيل.. هذا "تكتيكهُ" الجديد
07:00 | 2022-11-04
04/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
Lebanon 24
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
05:15 | 2022-11-04
04/11/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن سحُوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل يومياً
Lebanon 24
خبرٌ سار عن سحُوبات الدولار.. إليكم ما سيحصل يومياً
12:49 | 2022-11-04
04/11/2022 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:00 | 2022-11-04
بيرين سات بفستان ارتدته قبلها هذه النجمة اللبنانية
09:00 | 2022-11-04
طفلة تقتحم مسرح أصالة نصري بالبكاء.. شاهدوا رد فعل الفنانة (فيديو)
08:45 | 2022-11-04
نانسي عجرم باطلالة متميزة من دبي (صور)
06:00 | 2022-11-04
هكذا أعلنت عنه... سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
03:00 | 2022-11-04
ملامح مختلفة... هاندا أرتشيل تفاجئ جمهورها (صورة)
00:32 | 2022-11-04
رسالة جعلت سوزان نجم الدين تسقط أرضا حين قرأتها
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
04/11/2022 21:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
04/11/2022 21:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
04/11/2022 21:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact