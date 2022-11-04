بيرين سات بفستان ارتدته قبلها هذه النجمة اللبنانية

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في محاولةٍ للتنسيق في ما بينهما، اختار الزوجان التركيان الشهيران: الممثلة بيرين سات، والمغني كنان دوغلو، لون الفوشيا لحضور حفل منصة "نتفليكس"، الذي أقيم في تركيا يوم أمس، وهي الإطلالة التي لاقت الكثير من السخرية، ووصفت بالغريبة.وفي التفاصيل، ارتدى المغني التركي هودي بلون الفوشيا، تحت سترةٍ من الجلد باللون ذاته، وحذاء متطابقاً، مع بنطالٍ باللون الأسود، في محاولةٍ منه للتنسيق بينه وبين زوجته التي اختارت أيضاً إطلالة كاملة باللون الفوشيا، حيث أطلت بفستان واسع على شكل "Sweater Dress"، من الساتان المطرز بالخرز والباييت والأحجار الوردية اللامعة من دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فالنتينو"، بينما أكملت إطلالتها بجورب سميك، وحذاء "بلاتفورم" باللون نفسه.