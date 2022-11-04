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المرأة
بيرين سات بفستان ارتدته قبلها هذه النجمة اللبنانية
Lebanon 24
04-11-2022
|
15:00
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في محاولةٍ للتنسيق في ما بينهما، اختار الزوجان التركيان الشهيران: الممثلة بيرين سات، والمغني كنان دوغلو، لون الفوشيا لحضور حفل منصة "نتفليكس"، الذي أقيم في تركيا يوم أمس، وهي الإطلالة التي لاقت الكثير من السخرية، ووصفت بالغريبة.
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وفي التفاصيل، ارتدى المغني التركي هودي بلون الفوشيا، تحت سترةٍ من الجلد باللون ذاته، وحذاء متطابقاً، مع بنطالٍ باللون الأسود، في محاولةٍ منه للتنسيق بينه وبين زوجته التي اختارت أيضاً إطلالة كاملة باللون الفوشيا، حيث أطلت بفستان واسع على شكل "Sweater Dress"، من الساتان المطرز بالخرز والباييت والأحجار الوردية اللامعة من دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فالنتينو"، بينما أكملت إطلالتها بجورب سميك، وحذاء "بلاتفورم" باللون نفسه.
ورغم غرابة إطلالة كنان دوغلو، فلم تكن إطلالة بيرين غير مألوفة، إذ سبق أن ارتدتها نجمات عديدات قبلها، بينهن النجمة اللبنانية زينة مكي، حيث تألقت بالفستان ذاته قبل نحو 3 أسابيع، إذ أطلت بالفوشيا في جلسة تصوير خاصة، شاركت صوراً منها عبر حسابها في "إنستغرام".
المصدر: زهرة
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