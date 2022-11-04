نانسي عجرم باطلالة متميزة من دبي (صور)

نشرت النجمة نانسي عجرم مجموعة من الصور عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" وثقت فيها تواجدها في دبي.

وبدت عجرم غاية في الاناقة كعادتها، حيث ارتدت تنورة طويلة سوداء وجاكيت بنفس الاسود، نسقت معها توب بيضاء. وجمالياً حافظت نانسي على اطلالتها الناعمة.