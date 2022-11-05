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المرأة

هل عادت شيرين لحسام حبيب؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 06:43
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أثارت سيدة مقربة من عائلة حسام حبيب، الجدل حول احتمالية عودته لشيرين عبد الوهاب، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت السيدة التي قيل إنها صديقة لوالد حسام، في منشورها قائلة: "أعلن أنا المستشارة داليا يونس عن خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى اليوم، وشيرين عبدالوهاب مش مدمنة كلها كانت أدوية مضادة للاكتئاب، وأعلن عن عودة شيرين عبدالوهاب لزوجها حسام حبيب قريبا".
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ولقى المنشور تفاعلاً كبيراً من الجمهور، كما تم تداوله بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا، وتساءل الكثير عن حقيقة هذه التصريحات التي صرحت بها "داليا"، خاصة أنه انتشرت صورة، مساء الخميس الماضي لشيرين وحسام في سيارة بعد خروجها من المستشفى معلنين عودة الثنائي.

إلا أن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب نفى كل تلك الأقاويل، مشيراً إلى أن الصورة قديمة.
 
 


 
(لها)
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