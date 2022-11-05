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المرأة

عمرو أديب تحدّث مع شيرين... ماذا كشف عن تطورات حالتها الصحية؟

Lebanon 24
05-11-2022 | 09:00
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كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه حلقة الأمس من برنامج الحكاية الذي يقدمه على قناة mbc مصر، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، وتفاصيل الحوار الذي دار بينهما بعد خروجها من المستشفى، ومدى صحة الحديث عن صورة لها مع حسام حبيب.
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وقال أديب: "شيرين مطربة العالم العربي ونفخر بها كما نفخر بكل مطربينا. مضيفاً: "خلال الاتصال قلت لشيرين "كفارة"، وردت عليّ وقالت فعلًا كفارة، وشيرين قالت لي إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع طليقها المطرب حسام حبيب ليس لها أساس من الصحة وليس لها سياق حقيقي معبر عن الفترة الحالية".

وأضاف أنّ صوتها جيد وقوي، وهي بخير وأعلن أنّها طلبت منه أنّ يقول للناس أنّها بخير.
 
 
(لها)
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