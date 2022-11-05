إبنة شيرين عبد الوهاب تظهر بعين متورمة... ما القصة؟ (فيديو)

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أثارت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله بعين متورمة وهي ترقص على إحدى الأغاني، ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب وراء تورم عينها.وكشفت ابنة شيرين السر في أحد ردودها على تعليقات متابعيها بأن ذلك نوع من المكياج وضعته لتحتفل بالهالوين.