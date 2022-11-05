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فنون ومشاهير

ليال الاختيار بإطلالة لافتة في أبو ظبي.. هكذا ظهرت بـ"اللون الفيروزي"

Lebanon 24
05-11-2022 | 08:08
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نشرت الاعلامية ليال الاختيار صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص "انستغرام"، توثق إطلالتها خلال حفل تكريم أقيم في أبو ظبي.
 
وجاءت إطلالة الاختيار بتوقيع المصممة نور فتح الله، إذ تمثلت بفستان لافت ذات تصميم كلاسيكي باللون الفيروزي.
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