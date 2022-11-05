7 نصائح لشعر أكثر نعومة وإشراقاً هذا الخريف

من الممكن التغلب على مشكلة الشعر الفاقد للحيوية واستعادة نعومته وإشراقه من خلال اعتماد بعض الحيل العملية السهلة التي تؤمن نتائج واضحة.



تعرفي على أبرزها فيما يلي:



1- لتعزيز لمعان الشعر البني

يتميز الشعر البني بقدرته على عكس الضوء لدى العناية به بالشكل المناسب. ولتعزيز حيويته، يحتاج هذا الشعر إلى مكونات مرطبة ومغذية مثل بضع نقاط من زيت الأرغان تتم إضافتها إلى قناع العناية به لتغذيته بالعمق وتعزيز إشراقه.



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2- لتعزيز إشراق الشعر الأشقر

الشعر الأشقر نادراً ما يكون ذا لون طبيعي في منطقتنا، ويتم الحصول عليه عبر تفتيح لون الشعر بصبغات كيميائية. هذه الصبغات تجعل أليافه ضعيفة وقابلة للتقصف، كما أنها تعرضه لتفتح أسفاطه مما يفقده القدرة على عكس الضوء. تلوين الشعر الأشقر يجعله باهتاً وبحاجة إلى عناية خاصة بواسطة أقنعة مغذية تساعد على ترميم خصلاته وتعزيز لمعانه. وهو يحتاج أيضاً إلى كونديشنر تكون نسبة حموضته عالية ليُساعد على إقفال أسفاط الشعر.



تناسب هذا الشعر التسريحات المموجة التي تساهم في عكس الضوء أكثر من سواها. وهو يحتاج عند تصفيف خصلاته إلى مساعدة الزيوت الجافة أو الأمصال الجافة التي تعزز لمعانه دون أن تثقله أو تجعله دهنياً.



3- لتعزيز حيوية خصلاته

يفتقر الشعر المجعد دائماً إلى اللمعان كون الإفرازات الزهمية تجد صعوبة في الوصول إلى أطرافه، كما أن قدرته على عكس الضوء تكون محدودة، فكلما زادت تجعيداته قل لمعانه. لتعزيز إشراقه يحتاج هذا النوع من الشعر إلى مستحضر بصيغة كريمية يُطبق بعد غسله دون الحاجة إلى شطف.



عند تجفيف هذا الشعر، يُنصح بالاستعانة بالطرف الناشر للهواء الذي يكون مرافقاً لمُجفف الشعر فهو يحافظ على صحة هذا الشعر ولمعانه خاصة إذا تم استعماله على حرارة معتدلة. وللحفاظ على شكل تجعيداته بين شامبو وآخر يُنصح بترطيب الشعر قليلاً بالماء ثم استعمال مستحضر يعمل على ضبط هذه التجعيدات والاستعانة بأداة تمليس الشعر للفّ الخصلات عليها وتعزيز بريقه. ولإنهاء خطوات التسريح، يتم رش القليل من الرذاذ الملمع على الشعر لإكسابه لمعاناً إضافياً.



4- لتعزيز نعومة الشعر الملون

بعد مرور أسبوعين أو 3 على تلوين الشعر، يبدأ هذا الأخير بفقدان حيوية لونه ويصبح بحاجة إلى مستحضر يعزز لونه يدوم مفعوله لحوالي أسبوعين. يمكن الاستعانة بمعزز للحيوية باللون البنفسجي للشعر الأشقر الذي يعاني من الاصفرار، وبمعزز للحيوية باللون البني لإزالة اللمسات النحاسية التي تظهر على الشعر الكستنائي، ومعزز للحيوية باللون الأصفر لإزالة اللمسات الرمادية عن الشعر الأشقر الفاتح جداً.



يمكن أيضاً خلط المستحضر المعزز للحيوية مع قناع الشعر مرة أسبوعياً للحفاظ على حيوية لون الشعر. يُنصح عند استعمال المجفف الكهربائي بأن يتم تجفيف الشعر جيداً لكي يحافظ على لمعانه ثم تثبيت التسريحة من خلال تعريض الشعر للهواء البارد الذي ينبعث من المجفف. يمكن بعد ذلك الاستعانة بمستحضرات التصفيف المعززة لحجم الشعر ذات القوام السميك والتي لا تتسبب بتجفيف الشعر.2- لتعزيز إشراق الشعر الأشقرالشعر الأشقر نادراً ما يكون ذا لون طبيعي في منطقتنا، ويتم الحصول عليه عبر تفتيح لون الشعر بصبغات كيميائية. هذه الصبغات تجعل أليافه ضعيفة وقابلة للتقصف، كما أنها تعرضه لتفتح أسفاطه مما يفقده القدرة على عكس الضوء. تلوين الشعر الأشقر يجعله باهتاً وبحاجة إلى عناية خاصة بواسطة أقنعة مغذية تساعد على ترميم خصلاته وتعزيز لمعانه. وهو يحتاج أيضاً إلى كونديشنر تكون نسبة حموضته عالية ليُساعد على إقفال أسفاط الشعر.تناسب هذا الشعر التسريحات المموجة التي تساهم في عكس الضوء أكثر من سواها. وهو يحتاج عند تصفيف خصلاته إلى مساعدة الزيوت الجافة أو الأمصال الجافة التي تعزز لمعانه دون أن تثقله أو تجعله دهنياً.3- لتعزيز حيوية خصلاتهيفتقر الشعر المجعد دائماً إلى اللمعان كون الإفرازات الزهمية تجد صعوبة في الوصول إلى أطرافه، كما أن قدرته على عكس الضوء تكون محدودة، فكلما زادت تجعيداته قل لمعانه. لتعزيز إشراقه يحتاج هذا النوع من الشعر إلى مستحضر بصيغة كريمية يُطبق بعد غسله دون الحاجة إلى شطف.عند تجفيف هذا الشعر، يُنصح بالاستعانة بالطرف الناشر للهواء الذي يكون مرافقاً لمُجفف الشعر فهو يحافظ على صحة هذا الشعر ولمعانه خاصة إذا تم استعماله على حرارة معتدلة. وللحفاظ على شكل تجعيداته بين شامبو وآخر يُنصح بترطيب الشعر قليلاً بالماء ثم استعمال مستحضر يعمل على ضبط هذه التجعيدات والاستعانة بأداة تمليس الشعر للفّ الخصلات عليها وتعزيز بريقه. ولإنهاء خطوات التسريح، يتم رش القليل من الرذاذ الملمع على الشعر لإكسابه لمعاناً إضافياً.4- لتعزيز نعومة الشعر الملونبعد مرور أسبوعين أو 3 على تلوين الشعر، يبدأ هذا الأخير بفقدان حيوية لونه ويصبح بحاجة إلى مستحضر يعزز لونه يدوم مفعوله لحوالي أسبوعين. يمكن الاستعانة بمعزز للحيوية باللون البنفسجي للشعر الأشقر الذي يعاني من الاصفرار، وبمعزز للحيوية باللون البني لإزالة اللمسات النحاسية التي تظهر على الشعر الكستنائي، ومعزز للحيوية باللون الأصفر لإزالة اللمسات الرمادية عن الشعر الأشقر الفاتح جداً.يمكن أيضاً خلط المستحضر المعزز للحيوية مع قناع الشعر مرة أسبوعياً للحفاظ على حيوية لون الشعر.

5- شطفه بالشكل المناسب

إن عدم شطف الشعر جيداً بعد غسله يثقله ويحد من لمعانه. ولتجنب ذلك يجب تفويح الشعر جيداً من الجذور حتى الأطراف لإزالة أي بقايا للشامبو وللشوائب المتراكمة على فروة الرأس وعلى طول خصلاته.



وللتخلص من التأثير الكلسي للمياه أثناء شطف الشعر، يُنصح بأن تتم هذه الخطوة على مرحلتين: المرحلة الأولى تكون بماء يُضاف إليه القليل من خل التفاح أو عصير الليمون، أما المرحلة الثانية فتتم خلالها الاستعانة بماء بارد أو ماء مثلج لإزالة الآثار الحمضية عن الشعر. يمكن أيضاً استبدال هاتين الخطوتين برش القليل من ماء نقيع الأزهار على طول خصلات الشعر لإزالة أي ترسبات كلسية عنه.



6- تسريح الشعر جيداً

تسمح خطوة التسريح بفك تشابك الشعر وتخليصه من بقايا الغبار ومستحضرات التنظيف. وهو يساعد على توزيع الإفرازات الزهمية على طول الشعار بهدف تعزيز لمعانه.



التسريح ضروري صباحاً ومساء من أطراف الشعر صعوداً إلى الجذور لفك تشابكه دون تكسره. والأفضلية تبقى لاستعمال فرشاة مصنوعة من الوبر الطبيعي الذي يساهم في تعزيز لمعان الشعر. أما استعمال الفراشي البلاستيكية فيؤدي إلى تكسر الشعر ويجعله عرضة للكهرباء الساكنة التي تتسبب بتطايره. يمكن أيضاً تطبيق القليل من الرذاذ المثبت على الفرشاة قبل تسريح الشع لتعزيز لمعانه.





7- الاستعانة بالحنة الخالية من اللون

يقوم دور الحنة الخالية من اللون على تغليف خصلات الشعر وتعزيز لمعانه دون إجراء أي تعديل على لونه. تُخلط هذه الحنة مع الماء قبل تطبيقها على الشعر وتغليفه بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة. يمكن أيضاً خلط مقدار ملعقتين كبيرتين منها مع 3 ملاعق من الكونديشنر، وملعقة كبيرة من زيت الأرغان وترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً، على أن يتم استعمال هذه الخلطة مرة أو مرتين في الشهر.



لكن تجدر الإشارة إلى أنها لا تناسب الشعر الأبيض، والرمادي، والأشقر الفاتح إذ يمكنها أن تتسبب بانعكاسات صفراء تظهر عليه.