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المرأة
مكونات طبيعيّة تعمل على تفتيح لون الشعر...هل تعرفونها؟
Lebanon 24
06-11-2022
|
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تفتيح لون الشعر ليس حكراً على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة الصبغات، ولكن يمكن الاستعانة أيضاً بمكونات طبيعية أثبتت فعاليتها في هذا المجال منذ سنوات طويلة. وهي تُشكّل بديلاً مثالياً للعناصر الكيميائية التي يتم استعمالها في صبغات الشعر..
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الشرط الوحيد للحصول على النتائج المرجوّة لدى تفتيح لون الشعر بمكونات طبيعيّة، هو تطبيقها على لون شعر طبيعي لم يتعرّض لأي نوع من الصبغات سابقاً. استعينوا بالليمون، والبابونج، والعسل لتفتيح الشعر البني الفاتح أما الشعر ذات اللون البني الداكن فيُمكن تفتيح لونه بالقرفة، وبيكربونات الصودا، والماء المالح...ولكن تجدر الإشارة إلى أن النتائج تكون تدريجيّة لدى الاستعانة بمواد طبيعيّة لتفتيح لون الشعر.
- الليمون:
يحتوي عصير الليمون على حوامض تُساهم في فتح أسفاط الشعر وتفتيح لونه، ولكن من الضروري عدم تطبيق هذا العصير بصيغته النقيّة على الشعر، بل يجب خلطه بالكونديشنر واستعماله على شكل رذاذ يتمّ رشّه على الشعر. تطبيق عصير الليمون على الشعر البني الفاتح أو البني المتوسط، يجب أن يتمّ لمدة محدودة لا تتعدى 30 دقيقة. وهو يعمل على تعزيز صحة الشعر ولمعانه بالإضافة إلى تفتيح لونه.
- البابونج:
يُعرف نقيع البابونج بخصائصه المهدئة لفروة الرأس والمُفتّحة للون الشعر. يكفي الاستعانة بظرف من شاي البابونج أو نقيع أزهار البابونج الذي يُترك ليبرد قبل استعماله كماء لشطف الشعر بعد الشامبو. تناسب هذه الحيلة الشعر البني الفاتح والكستنائي، فهي تعزز حيويته وإشراقه منذ الاستعمال الأول أما تفتيح لون الشعر فلن يتمّ سوى بشكل تدريجي.
- العسل:
يتمتع العسل بخصائص مُفتّحة للون الشعر يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق قناع سهل التحضير والتطبيق. يكفي خلط حوالي 3ملاعق كبيرة من العسل مع المقدار نفسه من الكونديشنر الذي تستعملونه، ثم تطبيق هذا الخليط على الشعر بعد غسله. يُنصح بلفّ الشعر بمنشفة دافئة بعد تطبيق القناع لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، على أن يتمّ شطفه بعد ذلك جيداً بالماء. يناسب هذا القناع الشعر ذات اللون الكستنائي وهو يعمل على تفتيح لونه وتغذيته في الوقت نفسه نظراً للخصائص المرطبة للعسل.
- القرفة:
لتفتيح لون الشعر البني، يمكن الاستعانة بمسحوق القرفة، على أن يتمّ خلط مقدار منه مع المقدار نفسه من الكونديشنر لتحضير قناع يتمّ تطبيقه على الشعر الرطب. يتمّ تغليف الشعر بعد ذلك بقبعة بلاستيكية ويُترك القناع عليه لمدة تتراوح بين 20 و60 دقيقة، على أن يتم غسل الشعر بعد ذلك بالشامبو. من فوائد هذا القناع أيضاً أنه يترك الشعر عابقاً برائحة القرفة الذكيّة.
- خل التفاح:
يندرج خل التفاح ضمن المكونات المفيدة في مجال تفتيح لون الشعر، ولكن يُنصح بتخفيفه بالماء قبل استعماله، ثم وضعه في عبوة رذّاذة ورشّ الشعر به. يُترك هذا الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، على أن يتمّ شطفه بعد ذلك جيداً بالماء. يُستعمل هذا الخليط مرة أسبوعياً، ويُساعد الخل على تقوية الشعر وتعزيز لمعانه كما أنه يناسب كافة أنواع الشعر وألوانه.
- بيكربونات الصودا:
يتمتع البيكربونات بقدرة على تفتيح كافة أنواع الشعر وألوانه. يكفي خلطه بالقليل من الماء للحصول على عجينة متوسطة السماكة يتمّ تطبيقها على طول الشعر الرطب وتركها لمدة 5دقائق قبل شطفها. يُنصح بترطيب الشعر بعد ذلك بالقليل من زيت نباتي مثل زيت جوز الهند. مفعول البيكربونات في مجال تفتيح لون الشعر سريع وهو من الخلطات التي يسهل تحضيرها وتطبيقها.
- المياه المالحة:
يُساهم التعرّض لمياه البحر والشمس في فصل الصيف بتفتيح لون الشعر، وهذا خير دليل على فوائد المياه المالحة في هذا المجال. يكفي تذويب حفنة من الملح الخشن في بضع ليترات من الماء ثم غلي الخليط وتركه يبرد قبل استعماله لشطف الشعر عند غسله. يُناسب هذا الخليط كافة أنواع الشعر وهو يعمل على تفتيح لونه بشكل تدريجي.
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