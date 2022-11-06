هذا ما تفكّر شيرين به جدياً.. وما علاقة منة شلبي؟

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تفكّر الفنانة شيرين عبد الوهاب جديًّا خلال الساعات المقبلة في تحضير أوراقها من أجل السفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل النقاهة والاستجمام قبل العودة لاستكمال نشاطها الفني في القاهرة، بحسب معلومات "لها".شيرين منذ أن خرجت من المصحة النفسية التي مكثت بها لمدة 20 يومًا للعلاج من الإدمان، عادت الى منزلها الجديد الذي تم أخذها منه، رفقة محاميها ياسر قنطوش، وتلقت خلال تلك الفترة عدة مكالمات من بينهم زوجها السابق حسام حبيب، ومصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد سعد وزوجته علياء والإعلامي عمرو أديب.كما علمت "لها" أن الفنانة منة شلبي كانت قد عرضت على شيرين قبل إجبارها على دخول المصحة النفسية، أن تسافر رفقتها للنقاهة بإحدى الدول الأوروبية من أجل العلاج، ولكن شيرين رفضت وقتها بسبب تحضيرها لحفلها الغنائي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.